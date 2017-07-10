Константин Голин, , 17:53 — REGNUM

Сегодня тема борьбы с коррупцией самая беспроигрышная в СМИ. Все мы свидетели того, как раскрутился на этом Алексей Навальный и с каким интересом народ смотрит его разоблачительные фильмы о нечистых на руку чиновниках. Не удивительно, что подобного внимания к себе желают сотни, тысячи таких же разоблачителей, и не только в Москве, но и в других регионах. Действительно, по всей стране, есть о чем говорить и есть что рассказать многим честным людям о проделках и махинациях местных чинуш. И естественно, это нужно делать. Но делать так, чтобы не возникало сомнений: а всё ли сказанное (написанное) правда, а не «притянута ли за уши» описанная криминальная составляющая в угоду чьим-то интересам? Вот как раз такие мысли и возникли после прочтения статьи «Калужский кейс для прокурора» за авторством Виталия Черникова, известного в Калуге общественного деятеля и автора многих злободневных публикаций как в местной, так и в федеральной прессе. Понимаем коллегу по цеху, разделяем его беспокойство о состоянии борьбы с коррупцией в чиновничьем стане, но вынуждены обратить внимание на некоторые факты и цифры, напрочь опровергающие выводы автора статьи о негативной деятельности калужской лифтовой организации ОАО «Калугалифтремстрой».

Чтобы было понятно читателю, с чего это вдруг нас так заинтересовала статья о каком-то там лифтовом предприятии, поясним ситуацию. Информационно-аналитический журнал «ЛИФТИНФОРМ», единственное в стране федеральное отраслевое издание лифтовой направленности, официальный орган Национального Лифтового Союза (НЛС), членом которого является герой публикации, ОАО «Калугалифтремстрой» (ОАО «КЛРС»), внимательно следит за деятельностью организаций, входящих в состав Союза. А потому, прочитав статью господина Черникова о состоянии лифтового хозяйства Калуги, а в частности, о конкретной организации, был озадачен этой информацией, что и послужило поводом к решению, детально разобраться в данной ситуации.

ОАО «КЛРС» является активным членом Национального Лифтового Союза, поскольку состоит в рядах двух ведущих лифтовых организациях: Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис») и Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий» (ООСР «Федерация лифтовых предприятий»). За длительное время сотрудничества ОАО «КЛРС» и вышеозначенных организаций, первая зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны, как в сфере своей основной деятельности, технического обслуживания и ремонта лифтов и эскалаторов, так и по другим вопросам совместной работы с членами лифтового сообщества. Систематические проверки, проводимые со стороны АДС «СО «Лифтсервис», согласно положению о членстве в Ассоциации, стабильно подтверждают, что ОАО «КЛРС» имеет все необходимые признаки специализированной лифтовой организации. Социально-трудовая и техническая политика, проводимая в обществе, строится на основе современных требований трудового законодательства и грамотном использовании инновационных разработок, что позволяет из года в год оптимизировать внутренние производственные и людские ресурсы для достижения положительных результатов как в работе, так и в финансовом положении предприятия.

С 2009 года в ОАО успешно выполнятся производственная программа «Модернизация системы диспетчерского контроля и связи в многоквартирных жилых домах (МЖД) города Калуги», которая позволила обществу не только избежать банкротства в кризисные годы, но и, продуманно выполняя решение Городской Управы об акционировании МУП, выйти на новый перспективный этап развития. Приведём несколько показателей достигнутых в условиях жесткой конкуренции на рынке лифтовых услуг.

Численность персонала. В 2009 г. в МУП «КЛРС» работало 280 человек, а сегодня ОАО «КЛРС» насчитывает 97 сотрудников, которые в силу грамотной организации труда обеспечивают приличные показатели по доходности предприятия в целом. Доходы МУП «КЛРС» в 2009 году (от основной деятельности) составляли 47 млн 607 рублей, а доходы ОАО «КЛРС» в 2016 году (от основной деятельности) — 67 млн. 423 рубля. Как видим, здесь плюс 20 млн. рублей. Значительно увеличилось количество обслуживаемых лифтов: 2009 год — 889 лифтов, а 2016 год — 1437 лифтов. Средняя зарплата персонала в 2009 году в составляла 9081 руб., а в 2016 году — достигла 33 062 руб. Рентабельность предприятия за этот период выросла с 1.3 до 19.3%, а чистая прибыль с 21 тыс. рублей до 2250 тыс.рублей.

Кроме того, за указанный период за счет собственных средств ОАО было модернизировано оборудование лифтового диспетчерского контроля и связи в МЖД, благодаря чему в городское хозяйство Калуги передано 26 высвободившихся помещений бывших лифтерных. Сформирован штат профессионально подготовленных электромехаников высоких разрядов, обслуживающих лифты и эскалаторы, организованы 3 круглосуточно работающих аварийно-диспетчерских пункта (в этом году будет введен в строй четвертый), что позволит больше внимания уделять плановым работам по обслуживанию и ремонту лифтов линейными электромеханиками, не отвлекаясь на аварийные заявки. Далее важно отметить, что финансирование выполнения производственной программы ОАО «КЛРС» за счет собственных, без привлечения бюджетных и заемных средств в банках, позволило с 2012 года не повышать тариф на техническое обслуживание, который составляет 3,15 руб. с кв/м. Для сравнения, этот показатель во Владимире составляет 3,54 руб., в Туле — 3,41 руб., Липецке — 4,05 руб., а в Рязани и вовсе — 4,92 рубля.

Разве можно при наличии имеющихся фактов давать негативную характеристику деятельности ОАО «КЛРС», как это сделано в ранее опубликованной статье? Вероятно, автор публикации не имел возможности ознакомиться с вышеуказанными цифрами, а встретиться с руководством ОАО «КЛРС» не посчитал нужным в силу неизвестных нам причин.

Обратившись за информацией в Совет директоров ОАО, господин Черников узнал бы о том, что именно Общество разработало проект целевой программы по замене лифтов в Калуге, который стал основой для реализации Городской Управой и Фондом капитального ремонта Калужской области программы замены лифтов в МЖД г. Калуги, отработавших нормативный срок. И что с 2015 по март 2017 года по этой программе была произведена замена 151 лифта. А еще автор получил бы интересную и важную информацию о том, что общество длительное время сотрудничает с Калужским филиалом МВТУ им. Баумана. (О положительном опыте этого сотрудничества рассказал на своих страницах федеральный журнал «ТехНАДЗОР» (№4, 2017 год), выходящий под патронажем и при содействии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). За это время сотрудниками ОАО «КЛРС» совместно с преподавателями кафедры опубликовано не менее 10 статей в ведущих научных журналах страны. С использованием материалов организации подготовлена и защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. На базе ОАО «Калугалифтремстрой» прошли практику более 150 студентов, а директор предприятия Сергей Стефанов в настоящее время является председателем комиссии по защите дипломных проектов по специальности «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные средства и оборудование» в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Немаловажный показатель качественной работы любой лифтовой организации — это обеспечение надежности и безопасности работы лифтового оборудования. Нельзя не обратить внимание на такой важный показатель в работе ОАО «КЛРС», как отсутствие аварий лифтов и связанных с ними травм, а тем более летальных случаев. С 2008 по 2016 годы при эксплуатации лифтового оборудования в данной организации не зарегистрировано ни одного случая травм и аварий на объектах. Если и допускаются краткосрочные остановки в работе вертикального транспорта, то исключительно по объективным, либо независящим от ОАО «КЛРС» причинам (отключение электроэнергии, планово-предупредительный ремонт, вандализм и др.).

Разумеется, мы сегодня обозначили деятельность ОАО «Калугалифтремстрой» исключительно с положительной стороны. Не будем утверждать, что все идеально. В любой, самой отлаженной структуре, всегда найдется нечто негативное и неприятное. Но в целом, характеризуя работу крепкого, слаженного коллектива, нужно объективно оценивать его деятельность, исходя из анализа фактических цифр, а не предположений и догадок. Иначе можно «выплеснуть с водой и ребенка» невольно став пособником расшатывания, а то и развала выстроенной вертикали, коей является организация, ставшая предметом нашей полемики.

Константин Голин — заместитель главного редактора журнала «ЛИФТИНФОРМ»

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