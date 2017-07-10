Nissan создаст 450 новых рабочих мест на заводе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM На заводе автомобильной компании Nissan в Санкт-Петербурге будет создано 450 новых рабочих мест, а в октябре 2017 года на предприятии будет введена вторая смена. Об этом было объявлено 10 июля в ходе встречи руководства компании с президентом РФ Владимиром Путиным на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе компании, в ходе встречи ее представители рассказали российскому лидеру о стабилизации автомобильного рынка России и надежде на дальнейшее улучшение ситуации .

Именно в учетом этих факторов было принято решение об увеличении объема производства на заводе в Петербурге, введении второй смены и расширении штата. «Наряду с наймом новых сотрудников, возможность для развития карьеры получат и те, кто работал на заводе все это время и показывал хорошие результаты», — подчеркивают в компании Nissan.

«В 2017 году Nissan ожидает увеличение производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом», — сообщил старший вице-президент и директора по устойчивому развитию Nissan Motor Co., Ltd Хитоши Кавагучи.

Как отмечается, объемы продаж автомобилей Nissan в России в апреле, мае и июне текущего года показали рост на 11, 7 и 15 процентов, соответственно.

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Завод Nissan в Санкт-Петербурге открыт в 2006 году. В 2016 году на заводе был произведен 250-тысячный автомобиль, которым стал Nissan Qashqai. Всего в России в 2016 году было произведено 79 066 автомобилей Nissan. Компания поставляет произведенные в России автомобили в Казахстан, Белоруссию, а также с июня 2016 года в Ливан (марка Datsun) и с ноября 2016 года — в Азербайджан.

На стенде Nissan во время международной промышленной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге был представлен новейший кроссовер Nissan Murano, производство которого c июня 2016 года налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге.

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Продажи компании Nissan на российском рынке в 2016 году составили 93 753 автомобиля трех брендов — Nissan, Infiniti и Datsun. Из них более 36 тысяч были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, еще более 40 тысяч машин сошли с конвейеров партнерских заводов в Москве, Тольятти и Ижевске. Доля рынка Nissan, Infiniti и Datsun в России в 2016 году составила 6,5%.\

Как сообщало ИА REGNUM, завод Nissan в Санкт-Петербурге останавливает свою работу с 22 июля по 6 августа 2017 года в связи с запланированными каникулами. После каникул, 7 августа, конвейер будет вновь запущен, и завод продолжит работу в штатном режиме. Во время коллективного отпуска будут проводиться плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия.

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