Под Воронежем началось строительство крупного фармацевтического завода

Воронеж, , 17:27 — REGNUM Строительство первого в России завода компании Bionorica CE стартовало в Воронежской области. 10 июля губернатор Алексей Гордеев и прибывший в регион председатель правления компании профессор Михаэль Попп заложили памятную капсулу в основание фармацевтического завода. Торжественная церемония прошла в индустриальном парке «Масловский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Фармацевтический комплекс займет территорию в 12,2 га. В рамках первого этапа планируется строительство трех здания: цехов упаковки твердых и жидких лекарств с техническими службами и лабораторией, товарного склада с административными службами (закупка, планирование, управление) и помещений для энергоснабжения производственного цеха и вспомогательных зданий.

На заводе предполагается сначала создать производство упаковки для препаратов, затем — полного цикла, включая экстракцию и культивацию лекарственных трав.

Строительство планируется завершить в 2019 году, полностью заработает предприятие в 2021 году. Регион получит более сотни новых рабочих мест.

Алексей Гордеев поблагодарил инвестора за выбор региона в качестве места для размещения своего нового производства.

«Инвестиции в первую очередь завода составят почти 2,5 миллиарда рублей. В целом завод будет стоить около 4,5 млрд рублей. Строительство первого в России завода в Воронежской области — это не только новые рабочие места, налоги, но и престиж. Здесь будут производить лекарственные препараты на растительной основе. Мы надеемся, что на заводе будет налажено производство и растительного сырья, а у нас есть такой сельскохозяйственный потенциал. Речь идет о том, чтобы создать настоящий кластер», — сказал губернатор.

Михаэль Попп отметил, что Воронежская область не случайно выбрана для строительства крупного фармацевтического комплекса.

«В Воронежской области мы нашли самую лучшую поддержку у властей. Кроме того, существуют все предпосылки инфраструктурного характера для строительства. Очень важным является то, что здесь на соответствующих факультетах Воронежского государственного университета предлагаются курсы для студентов по фармацевтике, для того, чтобы готовить кадры для нашего бизнеса», — сказал Михаэль Попп.

Как сообщается, после закладки капсулы в основание предприятия Воронежский госуниверситет и компания Bionorica CE подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает проведение совместных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, разработка и осуществление совместных фундаментальных и прикладных исследований в научной, образовательной и инновационной сферах, а также студенческий обмен.