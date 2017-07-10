ЦБ: Банк «Югра» незаконно выводил активы и манипулировал вкладами

Москва, , 17:17 — REGNUM Банк России оценивает масштабы манипулятивных операций с вкладами в банке «Югра» почти в 2 млрд рублей. Об этом сегодня, 10 июля, заявил журналистам заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев.

«После того как банку было выдано ограничение на привлечение средств вкладчиков, банк стал делать отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию с целью обходить ограничение. Масштабы этого ограничения не очень велики, они почти 2 млрд руб», — рассказал Поздышев.

Напомним, ранее Поздышев заявил, что введение временной администрации в банке «Югра» объясняется недостоверной отчетностью кредитной организации.

Кроме того, Банк России направил в правоохранительные органы обращение по поводу незаконной деятельности банка «Югра».

Также было выявлено, что большая часть кредитного портфеля банка шла на финансирование бизнеса собственников.

Помимо прочего, акционеры банка планировали перевести 86,8% акций кредитной организации на баланс АО «Прямые инвестиции». Эта компания была зарегистрирована 5 апреля 2017 года, руководителем компании числится президент банка «Югра» Алексей Нефедов. Примечательно, что в июне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила эту сделку.

Напомним, банк «Югра» занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 млрд руб.

Вклады в банке «Югра» на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., из них 170 млрд руб. застрахованы в АСВ. Агентство приступит к выплатам вкладчикам в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов банка, отметили в Банке России.