Госдума поможет крымчанам списать долги перед украинскими банками?

Симферополь, , 17:08 — REGNUM Госдума РФ 11 июля рассмотрит вопрос списания долгов по кредитам крымчан, выданным украинскими банками до 16 марта 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook 10 июля написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В конце 2015 года был принят законопроект, который определял, что за прошедший период никаких процентов не должно быть начислено. Тем не менее, вопрос с арестом имущества так и оставался открытым. В связи с этим Общественная палата Крыма собрала все материалы, которые касались этой проблемы, и на основе, в том числе, этих предоставленных данных, я лично обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой ускорить прохождение данного законопроекта», — отметил Аксёнов.

По его словам, президент поддержал эту инициативу, и по его прямому поручению Правительство Российской Федерации направило этот документ в Государственную думу.

«Уже завтра изменения в закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками будет рассмотрен в первом чтении», — отметил глава Крыма, подчеркнув, что поправки, которые, будут приняты парламентариями, предусматривают наделение Государственного Совета РК полномочиями по списанию долга с граждан до пяти с лишним млн рублей.

«То есть все исполнительные производства в отношении крымских заёмщиков, чьи кредиты не превышают этой суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона. При этом весь процесс будет осуществляться Фондом защиты вкладчиков через Федеральную службу судебных приставов без участия граждан», — уточнил Аксёнов.

Напомним, в феврале 2017 года на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было решено снять арест с ранее находившегося в залоге у украинских банков имущества крымчан стоимостью до 5 млн рублей. В свою очередь в Федеральной службе судебных приставов обещали пересмотреть постановления об аресте имущества крымских заёмщиков.