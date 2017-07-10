«Финское чудо» в Прибалтике невозможно»

Вильнюс, , 17:06 — REGNUM Финны, решившиеся на социальный эксперимент, получили первые результаты — безработные, получавшие базовые пособия в размере 560 евро, не были обязаны искать новое место работы, пишет литовский портал Alfa. И все-таки большинство из них нашло работу, которая была лучше прежней, стали занимается творческой деятельностью или открыли свой бизнес.

Экономисты скептически говорят, что в Литве или в других странах Прибалтики такой эксперимент был бы невозможен, да и в самой Финляндии он останется социальным экспериментом и не станет социальной действительностью.

Житель Вильнюса Андрей уже некоторое время переступает порог Биржи труда — мужчина осваивает новое ремесло. Узнав о эксперименте финнов, он говорит, что хотел бы к нему присоединится — ежемесячно получать пособие в размере 560 евро без обязательства искать работу. По его словам, за два года, в течение которых длится эксперимент, он воплотил бы в жизнь профессиональную мечту.

200 финнов уже некоторое время не обязаны посещать Биржу труда — социальный эксперимент уже набирает обороты, и вырисовываются первые результаты — безработные, получавшие базовые пособия, без устали ищут вакансии, находят работу, за которую получают более высокую зарплату, реже берутся за работу на полдня.

По словам экономиста Сигитаса Бесагирскаса, выгоднее инвестировать в человека, который будет заниматься любимым делом, чем искусственно создавать рабочие места.

Опыт финнов говорит о том, что часть участников эксперимента решаются на деятельность, которой раньше никогда не занимались, например, стали заниматься музыкой или другой творческой деятельностью. Литовцы говорят, что делали бы то же самое. Участвующие в эксперименте финны говорят, что во время поисков работы испытывают намного меньше стресса.

Экономисты все-таки должны разочаровать — якобы в Литве такой эксперимент обошелся бы слишком дорого, и даже в такой богатой стране, как Финляндия, он останется всего лишь социальным экспериментом, а не социальной действительностью.

Экономисты прогнозируют, что такой эксперимент финнов — подготовка к четвертой промышленной революции, когда часть рабочей силы заменят роботы.