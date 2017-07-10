Apple построит в Дании крупный завод

Копенгаген, , 17:03 — REGNUM Американский гигант информационных технологий Apple объявил, что построит в Дании за 6 млрд крон (921 млн долларов) уже второй в стране центр данных, который будет использовать только для возобновляемых источников энергии, сообщает Reuters.

Apple утверждает, что в городе Оберн, находящемся недалеко от границы с Германией, появится центр данных, который заработает во втором квартале 2019 года. «Мы рады возможности развивать операции своего центра данных в Дании и инвестициям в чистую энергию», — сообщил Reuters по электронной почте руководитель операциями Apple в Скандинавском регионе Эрик Станнов. «Центр, планируемый в городе Оберн, как и все наши центры данных, с самого первого дня на 100% будет использовать чистую энергию», — сказал он.

Первый центр данных Apple, который строится недалеко от города Виборг, должен начать работу в 2017 году.

У Дании, которая считается лидером в сфере ветряной энергетики, большие запасы ветряной энергии и энергии биомассы. «Надежность энергетической системы Дании — одна из причин, по которым мы создаем свои центры данных именно здесь», — отметил Станнов.