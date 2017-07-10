Ростовская область готова разместить всех гостей и участников ЧМ-2018

Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM Ростовская область готова разместить всех гостей, желающих увидеть футбольные баталии ЧМ-2018, и самих участников мундиаля. В этом уверены региональные власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

«Для нас является принципиальной завершающая часть подготовки, а сейчас фактически речь идёт об этом. Всё должно быть четко понятно: невыполненных задач в 2018-м не может быть в принципе. Есть свои правила, которые устанавливает FIFA, и мы обязаны успеть сделать всё, что запланировано», — подчеркнул на недавнем совещании по подготовке к мундиалю донской губернатор Василий Голубев.

Ростов-на-Дону будет принимать гостей первенства планеты по футболу в период проведения пяти матчей, а именно с 17 июня по 2 июля 2018 года. Исходя из этого, установлены определенные условия по номерному фонду — для клиентских групп от 860 номеров, а для болельщиков около 4 тысяч. При этом общее количество номеров в Ростовской области составляет 12,7 тысячи, которые предоставляют около 500 гостиниц.

На сегодняшний день гостиницами Донского региона подписаны договоры на 825 номеров для размещения клиентских групп ФИФА. В стадии согласования — ещё семь гостиниц на 331 номер. Таким образом, общий объём номерного фонда для клиентских групп составит 1 156 номеров, что превысит минимальные требования ФИФА.

«У нас нет проблем с размещением клиентских групп и гостей ЧМ-2018, мы работаем над этим, гостиницы вводятся в срок. Сейчас заключаются договоры на размещение с «Матч Аккомодейшн 2018». По всем категориям, не входящим в клиентские группы, у нас вопросов на данный момент тоже нет», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

Также замгубернатора сообщил, что ранее приостановленное строительство гостиницы «Hyatt Regency Rostov Don-Plaza», возобновлено. Завершить работы планируется до конца 2017 года.

Напомним, с октября 2015 года в связи с финансовыми проблемами инициаторов проекта — компании Дон-Плаза и ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» — строительство гостиницы было приостановлено. Для дальнейшей реализации проекта правительством Ростовской области совместно с инвестором был проработан вопрос с Внешэкономбанком по возобновлению кредитной линии для завершения строительства гостиничного комплекса. В итоге кредитная линия превышает 3,6 млрд рублей.

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