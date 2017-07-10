«Нефть подстраивается под ситуацию»

Москва, , 16:20 — REGNUM Сегодня, 10 июля, для сектора нефти очень подвижный и нервный день. С утра «бочка» сырья подрастала в цене, к обеду на авансцену вышли продавцы. Ко второй половине дня «медвежья» активность снизилась, но продавцы все еще остаются настороже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Отчет Baker Hughes, опубликованный 7 июля, продемонстрировал рост числа буровых установок за неделю на 12 штук, до 952 шт. Получается, что символическое снижение, которое отмечалось в предыдущем релизе, было только паузой — тенденция сохраняется в силе и только набирает обороты», — отметила эксперт.

По ее мнению, «это повод для снижения цены, но он уже учтен в котировках. «Бычий» фактор, появившийся в новостях в начале этой недели, пока не получает развития».

«Инвесторы не особенно верят в то, что Ливия и Нигерия, которые сейчас работают за рамками соглашения ОПЕК+, будут ограничивать добычу», — считает Бодрова.

«Все это грозит скандалом: оба государства слишком плотно «сидят» на нефтяной игле, чтобы идти на уступки картелю и лишаться части финансовых поступлений», — полагает эксперт.

Добавим, 10 июля баррель североморского сырья Brent держится у $46,48 (-0,5%). Нефть явно стремится в область поддержки на $46,10, после которой будет открыта дорога к $45,75. Легкая техасская нефть WTI торгуется по $43,97 (-0,6%).

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