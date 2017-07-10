Таллин, , 16:17 — REGNUM Эстония достигнет 85% от уровня жизни в Финляндии через 15−20 лет, утверждает экономист Центробанка Эстонии Каспар Ойа. Об этом говорится в статье Ойа, размещённой на портале финучреждения.

Если экономика Эстонии в год будет расти по 3%, а экономика Финляндии будет расти с таким темпом, какой был в последние 20 лет, то есть по 1,7% в год, Эстония достигнет уровня жизни Финляндии примерно через 30 лет, считает экономист.

По словам эксперта, темп роста в 3% в течение длительного периода очень оптимистичный. Сейчас зарплаты в Эстонии составляют примерно 40% от зарплат, которые получают жители Финляндии. А цены примерно на 60% ниже.

По словам Ойа, если опираться на прогнозы международных организаций, Эстония по уровню жизни еще нескоро догонит Финляндию. Прогнозируется, что более быстрая унификация доходов должна произойти в ближайшие 20 лет. Эксперты считают, что в ближайшие 15−20 лет уровень жизни в Эстонии достигнет уровня, который будет равняться 85% уровня жизни в Финляндии.

«Если цены будут примерно одинаковые, тогда разница в зарплатах составит 25−30%, но это означает, что зарплаты и цены в Эстонии должны расти намного быстрее, чем в Финляндии. Эстония может никогда не достигнуть уровня жизни Финляндии», — сказал Ойа.