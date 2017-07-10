Подводный кабель между Швецией и Литвой так и не починили

Вильнюс, , 16:15 — REGNUM Недели ремонтных работ на подводном электросоединении между Швецией и Литвой не хватило для устранения возникших неполадок, сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 июня, в компании LitGrid. Смычка по-прежнему в нерабочем состоянии. Ремонт пока продлен на одни сутки до полуночи 10 июня.

Подобная аварийная ситуация повторяется практически ежемесячно.

3 июля руководитель Litgrid Дайвис Вирбицкас утверждал, что причиной поломки является неисправная муфта на суше. В 2018 году планируется заменить муфты смычки — всего это будет 116 муфт кабеля на суше. Точная дата ремонта пока не сообщается.

По данным литовского агентства BNS, в 2016 году неисправности энергомоста возникали порядка 15 раз. Этот проект обошёлся в свыше 0,5 млрд евро.