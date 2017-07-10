«Рубль держит курс на ослабление»

Москва, , 16:13 — REGNUM Российский рубль 10 июля торгуется без особенной инициативы в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Объем чистой длинной позиции по рублю среди иностранных инвесторов сокращается и уже вернулся к трехнедельным минимумам», — отметила эксперт.

По ее мнению, «это связано как со сложной ситуацией с продажей российских ОФЗ, так и со следствием оттока капитала из операций carry trade. В комплексе все это делает российскую валюту все более уязвимой».

«Доллар США на этой неделе будет постепенно двигаться в сторону 60,80−61,20 рубля. Около этого рубежа покупки «американца» могут приостановиться, но только на время», — считает Бодрова.

«Российская валюта взяла четкий курс на ослабление, и в этом движении ее мало что способно остановить», — полагает эксперт.

Добавим, 10 июля доллар США торгуется по 60,47 рублей (+0,2%). Евро оценивается в 68,87 рублей. (+0,05%). Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 11 июля, составляют 60,30 рубля за американскую валюту и 68,77 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 7 и 17 копеек соответственно.

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