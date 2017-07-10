Цены на продукты в Эстонии – на рекордной за всю независимость высоте

Таллин, , 16:05 — REGNUM Продукты питания в Эстонии со времен провозглашения независимости в среднем подорожали в 5,2 раза, сообщает новостное агентство BNS. Цены на продукты питания достигли высочайшего уровня за последние 25 лет.

Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, стоимость корзинки продуктов питания в июне составляла 71,9 евро на семью из четырех человек. В начале мониторинга цен — в декабре 1992 года — она составляла 218,2 кроны (13,9 евро).

Во втором квартале 2017 года (в июне по сравнению с мартом) корзинка основных продуктов питания подорожала на 1,9%, а за год (в прошлом месяце по сравнению с июнем прошлого года) — на 4,9%.

Согласно прогнозам Эстонского института конъюнктуры, стоимость корзинки основных продуктов питания в третьем квартале 2017 года будет продолжать расти — в среднем на 1%.

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