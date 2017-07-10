С 2013 года экспорт из Грузии в Россию вырос с нуля до $1 млрд

Тбилиси, , 16:05 — REGNUM За период с 2013 года до настоящего времени экспорт из Грузии в Россию вырос с нуля до $1 млрд, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе на пресс-конференции 10 июля, посвященной итогам его визитов в Брюссель и Прагу.

По его словам, формат пражских переговоров очень конкретный и имеет конкретные вопросы и результаты.

«После того, как мы начали этот диалог, возобновилась торговля с Россией, открылся российский рынок. До 2013 года экспорта в Россию не было. Ежегодно из России на грузинский рынок поступало до $500 млн продукции, и это создавало дисбаланс. За эти годы из Грузии в Россию была экспортирована грузинская продукция стоимостью до $1 млрд», — заявил Абашидзе.

По его информации, в результате переговоров с Карасиным за эти годы возобновились коммуникации с Россией, воздушное и сухопутное сообщение, что способствовало росту числа туристов не только из России, но и из других стран. Только в прошлом году из России Грузию посетили около миллиона туристов, а в этом году их число будет значительно выше, отметил Зураб Абашидзе.

Переговоры также способствовали решению ряда гуманитарных проблем, в том числе удалось добиться освобождения восьми граждан Грузии, которые отбывали в России многолетние сроки по обвинению в шпионаже. Кроме того, в России задержано несколько российских граждан по обвинению в шпионаже в пользу Грузии. Зураб Абашидзе надеется, что в ходе переговоров удастся достичь договоренности о досрочном освобождении и этих лиц.

«80% нашей внешней политики направлены на решение тех тяжелейших проблем, которые возникли в результате августовской войны 2008 года. Главная цель нашей внешней политики — минимизация и поэтапное решение этих проблем», — заявил Абашидзе.

Встреча в формате Абашидзе-Карасин состоялась 7 июля в Праге.