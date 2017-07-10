Врачи всё чаще эмигрируют из Литвы, а в Латвии — бастуют

Вильнюс, , 16:02 — REGNUM В Латвии семейные врачи зарабатывают столько же, сколько их коллеги в Литве, то есть в среднем 900 евро до вычета налогов. Но латыши не стали этим довольствоваться и начали бессрочную забастовку — они больше не принимают пациентов бесплатно. Если нужна консультация — плати 10 евро. Пациенты, услышав это, не слишком обрадовались, в своём сюжете сообщает новостная служба литовского коммерческого канала LNK.

Требуя повысить зарплату на треть, в Латвии в забастовке участвует половина семейных врачей — около 600.

Пока часть латвийских семейных врачей проводит забастовку, пациентов готовы принять больницы. В некоторых из них нет наплыва пациентов, а в некоторых медикам приходится работать в два раза быстрее, чтобы успеть выписать лекарства и бюллетени.

В Литве ситуация не лучше. Агнешка после 9 лет учебы работает в Шешкинской поликлинике семейным врачом уже год. У нее почти 2000 пациентов, ежедневно ей приходится принимать около 30, а в случае эпидемии гриппа в два раза больше. Но для того, чтобы зарабатывать хотя бы 1000 евро, молодой врач дополнительно перевязывает и зашивает раны, берет образцы ткани из шейки матки и часто выходные проводит не с семьей, а на работе.

Семейные врачи в Литве зарабатывают от 500 до 1200 евро. Но в некоторых поликлиниках некем заменить медиков-пенсионеров. Молодежь такую работу выбирает за границей, где платят в несколько раз больше, отмечает автор репортажа на LNK.

С июля медикам и медсестрам зарплата повышается в среднем на 8%. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига согласен, что это немного, но утверждает, что на большее нет средств, поэтому возможность забастовки медиков существует и в Литве.