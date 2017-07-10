«Рубль при негативной динамике нефти обречен на снижение»

Москва, , 16:01 — REGNUM Цены на нефть начали снижаться снова. После восьми сессий непрерывного роста, цена на нефть марки Brent почти достигла 50 долларов за баррель, но 6 июля началось снижение. Катализатором падения стали данные Минэнерго США по коммерческим запасам нефти за неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Несмотря на значительное снижение запасов нефти и бензина, рынок прежде всего обратил внимание на цифры по добыче нефти, а они показали рост на 1%. При текущей конъюнктуре на мировом рынке нефти, когда в центре внимания способность североамериканских сланцевых компаний наращивать добычу при ценах ниже 50 долларов за баррель, любая цифра подтверждающая, что сланцевая отрасль адаптировалась к относительно низким ценам приводит к падению нефтяного рынка, — пояснил эксперт.

«Дополнительным аргументом для снижения цен стала статистика компании Бейкер Хьюз по активным буровым. Согласно этим данным количество нефтяных вышек за неделю выросло на семь штук. К 10 июля цены на нефть от максимумов прошлой недели потеряли уже 8%. Скорее всего негативная тенденция продолжится», — считает Богданов.

По его мнению, «страны ОПЕК и Россия пока не готовы к дополнительному сокращению добычи нефти. Максимум, о чем может идти речь, — это о замораживании добычи Ливией и Нигерией. Если данные Минэнерго на этой неделе покажут рост запасов или добычи нефти в США, то цены могут дойти до недавних минимумов 44,50, а возможно и пробить их».

«Понятно, что российский рубль при такой динамике нефти обречен на снижение. Дополнительным негативом для рубля стал поворот глобальными Центробанками монетарной политики в сторону ужесточения (отчасти начали сворачивать операции кэрри-трейд). Можно предположить, что при падении цен на нефть ниже 45 долларов за баррель рубль будет стремиться к 62», — полагает эксперт.

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