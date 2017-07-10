«У нас огромный рынок» — братья из Западной Африки едут в Зауралье

Шадринск, Курганская область, , 15:57 — REGNUM Курганский город Шадринск 11 июля ожидает приезда делегации из города-побратима Абомей-Калави республики Бенин, расположенной в Западной Африке. Документ о дружественных связях африканского и зауральского городов был подписан 10 мая 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Шадринска.

Оба города будут устанавливать дружеские связи, обмен опытом и сотрудничество в области экономики, науки, образования, культуры и в других отраслях, представляющих взаимный интерес. В программе визита — посещение крупнейших предприятий Шадринска и социально и культурных объектов. Также предстоит обсуждение перспектив сотрудничества и развития двусторонних связей между Шадринском и Абомей-Калави.

Шадринск — второй по численности город Курганской области. Основан в 1662 году, в XVII веке, когда русские землепроходцы приступили к освоению сибирских и дальневосточных земель. На сегодня в нем проживает 75,6 тысяч человек. Шадринск является промышленным и производственным центром региона.

В Абомей-Калави проживают около 700 тысяч человек. Официальный язык — французский. В республике Бенин процветает торговля арахисом, ядрами пальмовых орехов, пальмовым маслом, хлопком, табаком.

«У нас есть самое главное, что необходимо нашей экономике — профессиональный персонал и огромный рынок. Абомей-Калави известен в Бенине как один из самых динамично развивающихся экономических центров, имеющий большой инвестиционный потенциал. Мы готовы создать все возможные условия нашим партнерам для эффективной и плодотворной работы», — заявил глава Абомей-Калави Жорж Бада при подписании братского соглашения.

У Шадринска, помимо Абомей-Калави, есть еще два города-побратима — это башкирский город Учалы и крымский город Феодосия.