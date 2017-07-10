Дети вернувшихся в Литву эмигрантов не знают литовского языка

Вильнюс, , 15:55 — REGNUM Возле литовского городка Алитуса как грибы после дождя появляются дома, которые строят вернувшиеся эмигранты, сообщает новостная служба литовского коммерческого телеканала LNK. Литовцы, решившие строить счастье на родине, возвращаются с детьми, и некоторые из них совсем не знают литовского языка. Чтобы таким детям было легче привыкнуть, в столице Дзукии в одной школе создается специальный класс, рассказывают авторы репортажа.

В основной школе Лукишкелю этот класс пока что только оборудуется, идут ремонтные работы и поиски инвентаря.

На оборудование класса пока что выделено 10 000 евро. Похожие классы должны появиться и в других городах. В 2016 году в Литву вернулось 20 000 литовцев, а эмигрировало 50 000 (или столько же, сколько сейчас живет во всем Алитусе).