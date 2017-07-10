В подмосковном аэропорту «Жуковский» заработало авиатакси

Жуковский, Московская область, , 15:45 — REGNUM В подмосковном аэропорту «Жуковский» открыли вертолетную площадку, которая способна принимать широкий спектр различных вертолетов гражданского назначения, передает РИАМО.

Теперь прилетающие в «Жуковский» пассажиры могут пересесть на вертолет и воспользоваться услугой авиатакси. Площадка способна обслуживать до четырех рейсов в час, принимая широкий спектр вертолетов гражданского назначения (до Ми-8 включительно).

«Открытие вертолетной площадки — первый шаг по формированию в «Жуковском» полноценной зоны деловой авиации. Востребованность подобных услуг не вызывает сомнений. Перед клиентами открываются уникальные возможности: например, всего через 30 минут после приземления в аэропорту можно попасть на деловую встречу в комплексе «Крокус-Экспо», — пояснил гендиректор управляющей компании международного аэропорта «Жуковский» АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила.

Ожидается, что новой сервис будет пользоваться достаточно высоким спросом.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие международного аэропорта «Жуковский» в Подмосковье состоялось 30 мая 2016 года. Строительство аэропорта в подмосковном Жуковском обошлось в 1,8 млрд рублей. Площадь здания терминала составляет 17 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 2 млн человек в год.

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