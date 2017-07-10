«ФосАгро-Череповец» ввело в эксплуатацию новые очистные сооружения

Вологда, , 15:43 — REGNUM В рамках мероприятий, реализуемых в Год экологии в Российской Федерации, АО «ФосАгро-Череповец» запустило в промышленную эксплуатацию новые биолого-химические очистные сооружения.

Артём Сидоров

Олег Кувшинников

Андрей Луценко

Юрий Кузин

Михаил Рыбников

В церемонии приняли участие: руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Губернатор Вологодской области, председатель Вологодского законодательного собрания, мэр города Череповца, генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец»

На объекты очистки сточных вод будут направлены промышленные, ливневые и хозяйственно-бытовые стоки АО «ФосАгро-Череповец» и внешних объектов, например, от поселка Новые Углы и предприятий индустриального парка «Череповец».

Благодаря использованию современных технологий, сброс сточных вод в водные объекты полностью исключен, а очищенные стоки возвращаются в производственный цикл АО «ФосАгро-Череповец». Новые очистные сооружения полностью соответствуют требованиям наилучших доступных технологий. Капитальные вложения в строительство нового объекта составили около 750 миллионов рублей.

«Хочу выразить признательность руководству компании «ФосАгро» за реализацию этого проекта и в целом за ту экологическую политику, которую сегодня проводит компания. На системной плановой основе модернизируется производство, внедряются новые технологии с непременным соблюдением всех экологических требований российского законодательства», отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артём Сидоров, открывая пусковое мероприятие.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подчеркнул, что на череповецкой промышленной площадке сначала запущены именно очистные сооружения, а уже потом будут введены в эксплуатацию новые производственные мощности, пуск которых намечен на осень этого года.

«Это ярчайший пример социально ответственного бизнеса. Компания не жалеет средств на экологические мероприятия и в первую очередь думает о людях, которые живут в городе, — добавил глава региона, — Полная очистка стоков позволит снять нагрузку на водные артерии: реку Шексну, Рыбинское водохранилище и Волго-Балтийскую водную систему. Поздравляю всех с этим событием!»

Как отметил генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, «экологическая политика компании основана на строгом соблюдении законодательных норм и международных стандартов в сфере экологии и рационального использования природных ресурсов».

«Компания делает ставку на безотходные и экологически безопасные технологии, снижение использования первичных ресурсов, сохранение окружающей среды. Ярким примером ответственной экологической политики является запуск новых очистных сооружений с полным возвратом очищенных стоков в производственный цикл», — подчеркнул Михаил Рыбников.

Для эффективной обработки сточных вод на новом комплексе используется совокупность трех методов очистки: механической, физико-химической и биологической. В новых сооружениях для очистки стоков используются специальные виды микроорганизмов, для которых создаются особые условия — температурный режим, кислотность среды, концентрация кислорода, и другие.

Это уже вторые биолого-химические очистные сооружения в АО «ФосАгро-Череповец». В новом проекте задействованы самые современные и эффективные технологии и оборудование, обеспечивающие высокую степень очистки от растворенных примесей и возврат очищенных стоков в производство не только от новых, но и от действующих мощностей АО «ФосАгро-Череповец».