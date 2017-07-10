В ЛНР продолжают улучшать водоснабжение городов

Луганск, , 15:44 — REGNUM Специалисты государственного унитарного предприятия «Лугансквода» за прошедшую неделю заменили более 800 метров водопроводных сетей. Об этом 10 июля сообщил представитель пресс-службы предприятия.

«За прошедшую неделю произведена замена водопроводных сетей — 815 погонных метров трубы», — говорится в заявлении.

Сотрудники предприятия выполнили замену участков водоводов в Луганске, Ровеньках, Свердловске, Стаханове, Первомайске, Славяносербске, Антраците, Красном Луче, Кировске. Читайте также: В Луганске используют трубы собственного производства

Работники «Луганскводы» также устранили 219 утечек на сетях водоснабжения, 488 засоров на сетях водоотведения и взяли 241 пробу на качество питьевой воды, отклонений по бактериологическим показателям не выявлено.

«Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения города, а именно: Стаханов, Первомайск, Кировск, Брянка. Всего ходок по подвозу воды — 67, суммарный объем доставленной воды — 395 кубических метров. Специалисты предприятия выполнили работы по строительству насосной станции в районе Алмазной, водовод 1200 мм (Брянка). На данный момент решается вопрос по энергоснабжению данной насосной станции. Также проведено обследование артезианских скважин в поселке Веселая Гора. Одна из скважин, обеспечивающая водой две улицы, включена в работу. Ведутся работы по подключению второй скважины. На двух водозаборах в Луганске была выполнена замена насосного оборудования», — сообщили на предприятии.

Кроме того, государственное предприятия «Лугансквода» ввело в эксплуатацию участок водовода в обход территории смолоперегонного завода в Стаханове.

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«Водовод пролегал через территорию завода. В ходе планового ремонта мы решили его не ремонтировать, а проложить новый вокруг предприятия — если кто бывал на этой территории, видел, что там земля буквально пропитана отходами. Поэтому было принято решение, чтобы даже потенциально избежать ситуации попадания опасных отходов в водовод, провести новый — возможность такая была», — подчеркнул сотрудник предприятия.

В «Луганскводе» уточнили, что ремонтные работы длительного перерыва подачи воды населению не вызвали.

Смолоперегонный завод ранее как цех входил в состав бывшего Стахановского коксохимического завода, коксовые батареи которого были остановлены ровно через сто лет после основания завода — в 1996 году. В 90-х годах цех был реорганизован в самостоятельное юридическое лицо, которое продолжало производство до начала боевых действий в 2014 году в Донбассе. В настоящее время на предприятии, как сообщили в администрации Стаханова, решается вопрос о возобновлении производства.