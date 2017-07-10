Севастополь продал активы на полмиллирда рублей

Севастополь, , 15:27 — REGNUM В первом полугодии 2017 года бюджет Севастополя получил 474 млн рублей доходов от продажи активов — трех земельных участков общей площадью 1,7 тыс. гектаров. Об этом в докладе по итогам первого полугодия директор департамента финансов Владимир Штоп сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил ИА REGNUM, директор департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, 3 мая в Севастополе проведены аукционы, в результате которых были проданы три участка земли, находившихся в собственности города.

Участки расположены в Нахимовском районе города — в районе совхоза им. Полины Осипенко (площадью 309,7 га), в районе СТ «Мираж» (264,4 га) и села Вишневое (513,4 га). Все участки имеют статус «сельскохозяйственного использования». Общая их площадь составляет 1,72 тыс. га.

По трем лотам определен один победитель на право заключения договора купли-продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, при формировании бюджета 2017 года сообщалось, что доходную часть бюджета планируют пополнить за счет продажи государственной собственности, ориентировочно на один миллиард рублей.

«Мы вынуждены были по настоянию коллег из Минфина задуматься о продаже государственного имущества», — отметил тогда врио губернатора Дмитрий Овсянников.

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