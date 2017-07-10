Литва надеется воспользоваться соглашением о свободной торговле ЕС-Япония

Вильнюс, , 15:24 — REGNUM На прошедшей встрече глав ЕС и Японии в Брюсселе было достигнуто политическое соглашение по поводу заключения договора об экономическом партнерстве ЕС и Японии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 июля, в МИД Литвы. По окончанию переговоров это соглашение станет крупнейшим договором Евросоюза о свободной торговле — ЕС и Япония вместе создают 30% мирового ВВП, подчёркивают во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркивает, что соглашение предоставит литовскому бизнесу возможности развивать экспорт в Японию, сократит издержки торговли, позволит диверсифицировать структуру экспорта и даст значительное конкурентное преимущество на рынке Японии.

Экспорт Литвы в Японию в последние годы увеличивался, но цифры по-прежнему скромные. В 2016 году экспорт Литвы в Японию достигал 130 млн евро, а годовой рост экспорта составлял 176%. Литовские предприятия экспортируют в Японию почти всю продукцию литовского происхождения: табачные изделия, оптические приборы, медицинское оборудование лазеры, молочные порошки, текстильные изделия, мебель.

Когда соглашение будет реализовано в полном объеме, Япония отменит 97% пошлин, которые сейчас применяются в отношении товаров ЕС, а остальная часть будет либерализована путем установления квот или снижения тарифов. Эти меры позволят европейским экспортерам ежегодно экономить около 1 млрд евро, которые сейчас уходят на акцизы. Стоимость экспорта из ЕС может вырасти на 20 млрд евро. Будущее соглашение также откроет для предприятий ЕС японский рынок конкурсных закупок и услуг.