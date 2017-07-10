Матвиенко озвучила идею отказа от транспортного налога

Москва, , 15:22 — REGNUM Повышение акциза на бензин было бы более правильным, чем взимание дорожного налога, заявила 10 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с членами Палаты молодых законодателей.

Выступая на встрече, спикер Совфеда отметила, что тема транспортного налога обсуждается законодателями. При этом она высказала свой взгляд на проблему.

«Есть идея отказаться от транспортного налога и перейти на повышенный акциз на бензин, — сказала она. — Мне кажется, что повышение акциза — это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство».

Матвиенко обосновала свою позицию тем, что зачастую транспортный налог непропорционально взимается с тех, кто мало ездит. Она привела в пример ситуацию с пожилыми владельцами транспортного средства, эксплуатирующими машину лишь для небольших и сезонных поездок.

Повышение же акцизов будет пропорциональным взиманием средств с тех, кто ездит.

«Для пенсионеров — это защитная мера», - пояснила Матвиенко.

Напомним, транспортный налог в России взимается с владельцев транспортных средств — автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов и т.д. Налог является региональным и его ставка устанавливается в зависимости от мощности двигателя и других показателей.

Идея отмены транспортного налога не раз озвучивалась на законодательном уровне. Тем не мене, пока его не отменили, при этом акцизы на бензин были повышены.

Читайте также: Госдуме предлагают отменить транспортный налог

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года акцизы на дизельное топливо, бензин 5-го класса и на средние дистилляты повышены.

Читайте подробнее: Повышаются акцизы на бензин