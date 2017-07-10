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Врачи Белоруссии готовы ехать в Ирак

Экономика

А Белоруссия будет принимать иракских студентов в высшие медицинские учебные заведения

Минск, 10 июля 2017, 15:23 — REGNUM  Новые возможности для сотрудничества между Белоруссией и Ираком открылись в сфере здравоохранения, заявил 10 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в Турции и Ираке Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

По его словам, новые договоренности возникли после посещения Ирака министром здравоохранения Белоруссии Валерием Малашко. Так, страны договорились о поставках в Ирак белорусских лекарств, а также о возможности для граждан Ирака получать платную медицинскую помощь непосредственно в самой Белоруссии.

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Помимо этого, Белоруссия планирует помочь Ираку в развитии госпиталей в благоприятных городах страны, а также обсуждается будущая возможность выезда белорусских врачей на операции в Ираке. Еще одним пунктом договоренностей стала возможность иракским студентам учиться в белорусских высших медицинских учебных заведениях.

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Напомним, в 1996 году Белоруссия и Ирак установили дипломатические отношения. Торговый оборот между двумя странами в 2016 году составил $39,7 млн.

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