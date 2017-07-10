Руденя: Плата населения за ЖКХ должна стать инвестицией в инфраструктуру

Тверь, , 15:12 — REGNUM Строительство Западного моста и детской областной клинической больницы в Твери, тарифы ЖКХ, а также реализация проектов строительства делового центра «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо» — эти темы обсуждались на недавней встрече губернатора Игоря Рудени с президентом Владимиром Путиным. О подробностях встречи рассказал сам Игорь Руденя. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе правительства области.

«Владимир Владимирович дал необходимые поручения для активизации работы по строительству Западного моста и детской областной клинической больницы», — в частности, сообщил глава региона.

Кроме того, «еще был ряд поручений» президента, связанных с реализацией флагманских проектов Тверской области — созданием делового центра «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Как отметил Игорь Руденя, в настоящее время завершается оформление земельных участков под данные проекты.

Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам тарифной политики. По мнению губернатора, любые повышения оплаты услуг очень ощутимы для жителей региона, поэтому все действия в этой сфере должны быть четко выверены.

«Самое главное — добиться целевого использования денег, которые платит население. Особенно это касается инвестиций в оборудование, в модернизацию трасс», — отметил Игорь Руденя.

Рабочая встреча президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени состоялась 4 июля. В числе обсуждавшихся вопросов — обеспеченность региона детскими садами, исполнение поручений президента по повышению зарплат бюджетникам. «Мы направили на эти цели порядка 10 миллиардов рублей, немного больше», — отметил губернатор.

Принято решение ежегодно вводить в эксплуатацию не менее одного дошкольного учреждения. В прошлом году детский сад был открыт в Чуприяновке Калининского района, к 1 сентября этого года — начнет работать в Хотилове Бологовского района. Кроме того, в Твери строится школа на 560 мест, 80 из которых — дошкольные.

«Владимир Владимирович достаточно большое внимание уделяет Тверской области. Наша задача — оправдать доверие, которое нам оказано народом и президентом Российской Федерации», — отметил губернатор, комментируя итоги встречи с президентом.