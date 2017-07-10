Для ледокола с ракетами «Иван Папанин» купят гидравлический кран

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) заказало гидравлический кран-манипулятор за 279 млн рублей для боевого ледокола «Иван Папанин», который строится в Санкт-Петербурге. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок. Кран будет заниматься погрузкой контейнеров в 20−40 футов как у причальной стенки, так и в море — переносить грузы с одного судна на другое.

Кран должен выдержать температуру наружного воздуха от плюс 30 до минус 40 градусов при температуре забортной воды от плюс 20 до минус 2 градусов. Кран с телескопической стрелой должен быть способен на вылете 13 метров поднять груз не менее 29 тонн при работе в порту и отсутствии качки, работоспособность свою он должен сохранять при серьезной каче и длительном крене до 15 градусов на любой борт.

Максимальный вылет стрелы крана должен достигать не менее 20 метров, должен быть предусмотрен переключатель режимов работы крана в зависимости от поднимаемого грунта и состояния моря. Кран должен вращаться непрерывно на 360 градусов вокруг вертикальной оси.

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Напомним, патрульный корабль-ледокол «Иван Папанин» заложили в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Его вооружат крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Помимо уже применявшихся российским флотом по целям в Сирии крылатых ракет и артиллерийского вооружения, на борту ледокола будет базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор», которые предназначены для преследования, задержания и уничтожения нарушителей границы, пиратов и для других целей.

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Многофункциональное судно способно эффективно выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Водоизмещение судна составляет по проекту 8500 тонн, длина — около 110 метров, ширина — порядка 20 метров, осадка — около 6 метров, скорость — 16 узлов, экипаж может составлять от 60 до 110 человек, автономность плавания — 60 суток, предусмотрен неограниченный район плавания.

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