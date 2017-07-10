Комитет рекомендовал ГД ратифицировать конвенцию СЕ об отмывании доходов

Москва, , 15:05 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Предполагается, что вопрос Госдума обсудит на заседании 14 июля, уточнил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Для реализации Конвенции определяются центральные органы, ответственные в Российской Федерации за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения.

Ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия РФ с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.

Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте федерального закона имеются заявления, учитывающие требования законодательства Российской Федерации.

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