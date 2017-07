Китайская COSCO Shipping готова приобрести OOIL за $6,3 млрд

Гонконг, Китай, , 15:01 — REGNUM Руководство китайской компании COSCO Shipping Holding Co Ltd, входящей в состав корпорации China COSCO Shipping Corp, сообщила о намерении приобрести контрольный пакет акций своего конкурента Orient Overseas International Ltd (OOIL) за $6,3 млрд. Стороны подписали предварительное соглашение, для окончания сделки соглашение должно быть одобрено со стороны регуляторов.

COSCO Shipping совместно с Шанхайским международным портом (SIPG) согласились приобрести объединенный пакет активов (68,7%) контролирующих акционеров OOIL, пишет «Сина синьвэнь».

Цена, предложенная COSCO, составила 78,67 гонконгских долларов за акцию, что на 37,8% выше рыночной цены, зарегистрированной в предыдущий рабочий день Гонконгской биржи — 7 июля. Общая стоимость сделки составит 49,2 млрд. гонконгских долларов ($6,3 млрд).

После того, как сделка будет завершена, COSCO Shipping будет иметь парк из более чем 400 судов, пропускная способность, которых превысит 2,9 миллиона TEU. COSCO Shipping станет третьим по величине в мире морским перевозчиком после датской A.P.Moller-Maersk и швейцарской Mediterranean Shipping.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правления China COSCO Shipping Corp Ltd. Сюй Лижун сообшил о намерениях компании мобилизовать ресурсы для развития 6 новых направлений бизнеса.

