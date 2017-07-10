Налоговики Севастополя жалуются на недополученные налоги

Севастополь, , 14:30 — REGNUM Льготы, полученные участниками свободной экономической зоны Севастополя, составляют значительные суммы, налоговики считают их «выпадающими доходами» бюджета города. Еще один миллиард рублей поступлений в год мог бы принести налог на имущество физлиц, однако до 1 января 2018 этот налог не взимается. Об этом на аппаратном заседании правительства заявил руководитель УФНС по Севастополю Николай Приставка, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его данным, в первом квартале льготы по налогу на прибыть для участников СЭЗ составили 104 млн рублей, в прошлом году сумма льгот составила 410 млн рублей.

Приставка признал, что эти средства — инвестициии в бизнес, но для налогового ведомства он считает их «выпадающими доходами».

Он привел пример двух севастопольских предприятий перерабатывающей отрасли, которые в 2016 году заплатили 6% от всех налоговых поступлений в бюджет. Но после вхождения в СЭЗ и соответствующих преференций, их налоговые отчисления в этом году существенно уменьшатся. Напомним, что согласно закону о СЭЗ в Севастополе действует 2% ставка налога на прибыль для резидентов, средства направляются в бюджет города.

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Кроме того, он посетовал, что в Севастополе пока не взимается налог на недвижимое имущество физических лиц. По его словам, это дало бы в бюджет около одного млрд рублей. Добавим, что жители города в своем большинстве не перерегистрировали свои квартиры, поэтому налог, исчисляемый исходя из кадастровой стоимости, в Севастополе не уплачивается до 1 января 2018 года.

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