Банк России понизил доллар и евро на 11 июля

Москва, , 14:19 — REGNUM Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на вторник, 11 июля, говорится в сообщении регулятора.

Евро подешевел к рублю на 17,33 копейки — до 68,7737 рубля. Доллар США потерял 7,78 копейки — до 60,3014 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на 8 июля на 12,08 копейки, составив 64,1139 рубля.

Российская валюта продолжает торговаться с тенденцией к понижению, обновив очередные минимумы 7 июля. Основной тон рублю по-прежнему задает нефть, которая дешевеет максимальными за год темпами

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 июля официальные курсы ЦБ РФ составляют 60,37 рубля за американскую валюту и 68,94 рубля за евро.

Обе оценки пересмотрены на повышение, на 13 и 56 копеек соответственно.

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