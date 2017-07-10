СМИ: Siemens примет меры в рамках закона в связи с поставкой турбин в Крым

Берлин, , 14:10 — REGNUM

Немецкая компания Siemens приняла решение через юридические механизмы добиваться предотвращения установки своих энерговырабатывающих турбин в Крыму — регионе, находящимся под санкциями ЕС, сообщает Reuters.

С таким заявлением 10 июля выступил источник в компании, знакомый с ситуацией.

«Были приняты все необходимые шаги для предотвращения строительства, установки и работы газовых турбин в Крым», — отметил источник, пожелавший остаться неизвестным.

В свою очередь, официальный представитель компании не стал комментировать то, какие именно шаги были предприняты.

Напомним, ранее стало известно, что газовые турбины компании Siemens, предназначенные для проекта на Таманском полуострове, были поставлены в Крым, несмотря на то что регион находится под санкциями ЕС. В соответствии с ними компании ЕС не могут поставлять в регион технологии и оборудование в сфере энергетики.

Со своей стороны, в пресс-службе госкорпорации «Ростех» заявили, что газовые турбины, необходимые для возведения ТЭС в Крыму, не закупались напрямую у производителя.