«Большинство факторов играют против рубля»

Москва, , 14:09 — REGNUM Российская валюта продолжает торговаться с тенденцией к понижению, обновив очередные минимумы 7 июля. Основной тон рублю по-прежнему задает нефть, которая дешевеет максимальными за год темпами и пока не видит просветов в своей судьбе. Но есть и другие факторы, мешающие валюте прийти в себя, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

«Что касается нефтяного фактора, здесь продолжаются агрессивные продажи после недавней коррекции, и, судя по поведению игроков, на рынок пришло полное осознание того, что восстановления баланса спроса и предложения при текущих обстоятельствах ожидать не стоит. Спрос не демонстрирует заметного роста, а предложение увеличивается, причем как со стороны сланцевых компаний США, так и ОПЕК, которая твердит о высокой дисциплине, только на словах», — пояснил эксперт.

«Как показывают независимые оценки, в прошлом месяце соглашение картеля и его союзников было выполнено уже на 92% против 95% в мае. Хотя и в этих цифрах есть большие сомнения. Единственный момент, который может вернуть веру рынка в восстановление цен на данном этапе, заключается в ситуации с Ливией и Нигерией, которым на заседании комитета по мониторингу 24 июля будет предложено присоединиться к соглашению об ограничении добычи», — отметил Жуковский.

Тем временем, по его словам, «иностранные инвесторы с оглядкой на нефть и санкции все быстрее бегут из российских активов, включая рубль. Так, данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США показывают, что в конце июня спекулянты сократили длинные позиции в рубле почти на 20%, тогда как объем позиций на продажу вырос на целых 40%.

«Причем ставки на падение «деревянного» превысили ставки на его рост уже вторую неделю подряд. Также падает спрос на ОФЗ в рамках проводимых Минфином аукционов. Сохраняющаяся угроза ужесточения санкций, по всей видимости, продолжит выталкивать нерезидентов с российского рынка, что сулит рублю новые потери», — пояснил эксперт.

«В этом контексте недавняя встреча Путина и Трампа ничего не поменяет. Несмотря на то, что обе стороны оценили итоги переговоров как благоприятные и конструктивные, значимых прорывов и изменений в отношениях двух держав не произошло. Умеренно поддерживает рубль в краткосрочной перспективе разве что договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Но этого недостаточно, чтобы вернуть былую веру в дружбу Москвы и Вашингтона, особенно учитывая позицию сенаторов», — считает Жуковский.

«Таким образом, велика вероятность продолжения нисходящей динамики по отечественной валюте как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе. Дополнительным фактором давления на рубль может стать выступление Дж. Йеллен 19 и 20 июля, если глава ФРС останется верной своему относительно «ястребиному» настрою и поддержит американский доллар по всему спектру рынка», — полагает эксперт.

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