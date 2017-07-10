Бразилия готовит почву для подписания соглашения между Японией и МЕРКОСУР

Сан-Паулу, Бразилия, , 14:35 — REGNUM Бразильское правительство поощряет соглашение о свободной торговле между региональным торгово-экономическим союзом МЕРКОСУР (MERCOSUR) и Японией, сообщает El Comercio.

«Подобное соглашение принесет большой импульс отношениям между нашими странами и будет использовать взаимодополняемость наших экономик. Мы должны создать условия для того, чтобы оно могло быть подписано, и в первую очередь все зависит от бизнес-сектора обеих сторон», — заявила министр сельского хозяйства и животноводства Бразилии Блаиру Магги во время встречи бразильских и японских чиновников и предпринимателей в Сан-Паулу.

О двусторонних отношениях двух стран министр напомнила, что Бразилия ведет переговоры об открытии японского рынка для новых продуктов, таких как фрукты, говядина и расширение экспорта свинины, «произведенной в районах, свободных от ящура».

Заболевание стало проблемой для Бразилии после того, как США приостановили отгрузку свежего мяса из Бразилии по фитосанитарным причинам, которые были вызваны побочными эффектами вакцин против ящура.

«Мы получили хорошую техническую поддержку, нам удалось определить, где у нас есть проблемы. Трудность состоит в том, что мы можем контролировать только то, что происходит на мясокомбинатах (на стадии переработки). Если проблема заключается в вакцине, то животные прививаются в течение всей жизни, и это остается неизменным», — заявила министр.

Между тем, согласно данным министра, помимо проведения прикладных исследований по вакцинам, используемым в Бразилии, планируется прекратить процесс вакцинации от ящура к 2022 году, когда, как предполагается, это заболевание не будет представлять риска в стране.

Напомним, МЕРКОСУР является значимым субрегиональным торгово-экономическим союзом, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, при этом Боливия и Чили являются ассоциативными членами.

МЕРКОСУР остается крупнейшим интегрированным рынком Латинской Америки, где сосредоточено 45% населения или более 200 миллионов человек, 50% совокупного ВВП (свыше $1 триллиона), 40% прямых зарубежных инвестиций, более 60% совокупного объема товарооборота и 33% объема внешней торговли южноамериканского континента.