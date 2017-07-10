Губернатор Иркутской области намерен оспорить инвестиционный рейтинг АСИ

Иркутск, , 14:06 — REGNUM Власти Иркутской области не согласны с аналитической службой Агентства стратегических инициатив, которая поместила регион на 80-е местом в рейтинге инвестиционного климата. Как заявил на сессии Законодательного собрания губернатор Сергей Левченко, он намерен оспорить этот рейтинг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы детально проанализировали составляющие рейтинга и пришли к выводу, что многие важные показатели по каким-то неведомым причинам не были учтены в формуле расчета», — подчеркнул Сергей Левченко. Губернатор заверил региональных депутатов, что публично предоставит свои доводы.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума были подведены итоги Национального рейтинга инвестиционного климата регионов. Позиции в рейтинге улучшили три сибирских региона: Новосибирская область, Алтайский край и Тува. Иркутская же область теперь занимает 80-е место. Рейтинг составляется на результатах опроса представителей бизнес-сообщества, оценивающих уровень работы органов власти с инвесторами.

Экономист Станислав Савельев считает, что рейтинг, составленный на основании индивидуальных оценок, не может быть объективным в строгом смысле этого слова. «Однако в данном конкретном случае субъективность не порок, а некий сигнал органам власти о том, что бизнесмены не чувствуют себя комфортно в административно-правовой среде. Губернатор представит данные статистики, свидетельствующие о росте инвестиций, и этот рост действительно есть, но, мне кажется, стоит обратить внимание не только на объективные цифры, но и на субъективные ощущения людей, ведущих бизнес в регионе», — сказал эксперт в беседе с ИА REGNUM.