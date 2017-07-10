Программа инфраструктурной ипотеки будет готова осенью

Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM Программа инфраструктурной ипотеки в России будет готова осенью. Об этом 10 июля в Екатеринбурге заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас инфраструктурные проекты финансируются в основном из бюджета. При этом в условиях дефицита бюджета правительство надеется снизить нагрузку на бюджет. Предполагается, что к участию в финансировании инфраструктурных проектов будут привлекать частных инвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 июля, в Екатеринбурге началась восьмая международная промышленная выставка «Иннопром». Она продлится до 13 июля. Участие в её открытии принял президент России Владимир Путин.