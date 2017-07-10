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Программа инфраструктурной ипотеки будет готова осенью

Экономика

К участию в инфраструктурных проектах привлекут частных инвесторов

Программа инфраструктурной ипотеки будет готова осенью
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин во время посещения Международной выставки промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2017

Екатеринбург, 10 июля 2017, 13:50 — REGNUM  Программа инфраструктурной ипотеки в России будет готова осенью. Об этом 10 июля в Екатеринбурге заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас инфраструктурные проекты финансируются в основном из бюджета. При этом в условиях дефицита бюджета правительство надеется снизить нагрузку на бюджет. Предполагается, что к участию в финансировании инфраструктурных проектов будут привлекать частных инвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 июля, в Екатеринбурге началась восьмая международная промышленная выставка «Иннопром». Она продлится до 13 июля. Участие в её открытии принял президент России Владимир Путин.

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Международная промышленная выставка «Иннопром»