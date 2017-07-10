«Татфондбанк» и «Тимер Банк» просятся в дело о банкротстве застройщика

Казань, , 13:58 — REGNUM

ПАО «Тимер Банк» и ПАО «Татфондбанк» пытаются вступить в дело о банкротстве застройщика ООО «Сувар Девелопмент», имеющего юридический адрес в Казани. Одновременно с этим они намерены обжаловать введение процедуры наблюдения в отношении ООО, которая установлена до 11 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу данных Арбитражного суда республики.

16 июня 2017 года в Арбитражный суд РТ с иском обратилось ООО «Казанский фасад», которому «Сувар Девелопмент» задолжал и не выплатил в срок 387 050 рублей. 22 июня 2017 года суд рассмотрел иск о банкротстве и ввёл наблюдение в отношении застройщика сроком до 11 октября.

В конце июня ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Тимер Банк» подали в суд ходатайства об установлении обеспечительных мер — запретить ООО публикацию сведений о введении наблюдения и открытии реестра требований кредиторов. Свою просьбу оба банка обосновали тем, что подали кассационную жалобу на судебный приказ Арбитражного суда республики от 15 марта 2017 года, ставший основанием для введения процедуры наблюдения.

По мнению «Тимер Банк», изложенному в документе, сделка, которая была заключена ООО «Казанский фасад» и должником была направлена на создание искусственной задолженности с целью введения процедуры банкротства. «Согласно анализу «Тимер Банк», должник является платежеспособным, поэтому после обжалования судебного приказа будет подана апелляционная жалоба на определение о введении в отношении должника процедуры наблюдения», — отмечается в определении суда, которым он отказывает в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах.

Ходатайства обоих банков о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, оставлены без движения до 24 июля. Судья предложил устранить недочёты — уведомить временного управляющего ООО «Сувар Девелопмент» Ивана Кондратьева и самого должника.

Согласно данных из открытых источников, ООО «Сувар Девелопмент» (ОГРН: 1 101 690 056 819) зарегистрировано 11 октября 2010 года. Учредители — ООО «Автомакияж» и ООО «Сувар-отель». Основная деятельность — строительство жилых и нежилых зданий. В комментариях татарским СМИ гендиректор инвестиционной компании ООО «Сувар Девелопмент» Артур Гиматов разъяснил, что ещё в начале 2017 года из ООО «Сувар Девелопмент» под тем же именем было выделено строительное направление. Его возглавил Андрей Мочалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 марта Верховный суд Татарии освободил из-под домашнего ареста генерального директора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, который фигурирует в деле «Татфондбанка». Мочалова задержали 16 марта в рамках расследования дела председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

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По версии следствия, летом 2016 года в ЦБ РФ были представлены не соответствующие действительности сведения о том, что «Татфондбанк» располагает высоколиквидным активом — кредитом, выданным ПАО «Нижнекамскнефтехим». Благодаря этому банк получил кредит на 3,1 млрд рублей. По информации правоохранительных органов, в дальнейшем средства поступили на расчётные счета аффилированных компаний, в числе которых называлось и ООО «Сувар Девелопмент».

Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

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Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Напомним, весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем.

Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов.

В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. А 20 февраля Банк России назначил ему временную администрацию.

Отметим также, сегодня, 10 июля, ПАО «Тимер Банк» закрыл два своих офиса в Набережных Челнах и Нижнекамске.

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Интерес «Тимер Банка» к ООО «Сувар Девелопмент» объясним тем, что компания купила у «Татфондбанка» кредиты ряда юридических лиц, включая и ООО.