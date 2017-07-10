Бразильская компания Odebrecht понесла убытки более $600 млн в 2016 году

Бразилиа, , 13:49 — REGNUM Втянутая в коррупционный скандал международного масштаба бразильская строительная компания Odebrecht закрыла 2016 год с убытками в размере 2 млрд реалов ($606 млн), сообщается в официальном отчете компании.

Результаты группы Odebrecht Engenharia e Construçao отражают сумму штрафов, включенных в примирительные соглашения, подписанные компанией с США, Швейцарией и рядом стран Латинской Америки за участие ее персонала в коррупционных схемах.

Показатель 2016 года стал первым отрицательным результатом с 1999 года, когда компания начала публиковать свою отчетность.

В 2015 году компания показала прибыль в 890 млн реалов ($270 млн).

Без незапланированных платежей на общую сумму 4,5 млрд реалов (примерно 1,365 млрд), скорректированная чистая прибыль строительной компании достигла в 2016 году 2,5 млрд реалов ($758 млн), согласно официальному сообщению группы.

Объем ликвидных коммерческих операций в 2016 году составил 19,4 млрд реалов ($5,886 млрд), на 41% меньше, чем в 2015 году, когда этот показатель составлял 33,0 млрд реалов ($10 млрд).

Компания оправдала падение с 2015 года «главным образом, корректировкой валютного режима в Венесуэле» в течение 2016 года и «сокращением производства во всех странах, где работает компания».

Валовая операционная прибыль компании в 2016 году составила 1,5 млрд реалов ($455 млн).

Оборот, генерируемый за рубежом, составлял 14,5 млрд реалов (около $4,4 млрд) в результате проектов, реализуемых в основном в Латинской Америке, в частности в таких странах, как Панама, Доминиканская Республика и Перу.

На родине, в Бразилии, компания в 2016 году получила 22% выручки.

Портфель проектов, закрытый в 2016 году с нарастающим итогом в $16,7 млрд, на 72% состоит из международных договоров и на 28% из договоров, подписанных в Бразилии.

Чистый долг компании сократился по сравнению с 2015 годом.

Напомним, по данным прокуратуры, в Бразилии компания Odebrecht участвовала в картельном сговоре с 15 другими крупными строительными компаниями страны на получение тендеров от государственной нефтяной компании Petrobras обманным путем.

Власти обнаружили, что эта группа компаний незаконным путем получала контракты с Petrobras, значительно завышала цены и платила взятки руководству государственной компании, политическим лидерам и чиновникам за то, чтобы они выносили решения в пользу этих компаний.

Однако, как выяснилось благодаря признанию бывших менеджеров компании американскому правосудию, коррупция компании Odebrecht не ограничивалась только Бразилией и практиковалась еще в десяти странах Латинской Америки и двух странах Африки, чьи власти также проводят расследования в отношении своих политиков и бизнесменов.

В дополнение публичным извинениям компания Odebrecht подписала соглашения, по которым она согласилась заплатить миллионные штрафы правительствам США, Бразилии, Доминиканской Республики, Эквадора и Швейцарии в качестве компенсации за противоправные действия.