Названы сроки начала страховых выплат вкладчикам банка «Югра»

Москва, , 13:34 — REGNUM Временная администрация введена сроком на полгода в ПАО Банк «Югра» (Москва), сообщили 10 июля в пресс-службе Банка России.

«В связи с неустойчивым финансовым положением ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК «ЮГРА» (рег. № 880, г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 10.07.2017 № ОД-1901 возложил с 10 июля 2017 года на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщение.

Уточняется, что в течение указанного времени приостанавливаются полномочия органов управления «Югры» и те полномочия акционеров, которые связаны с участием в уставном капитале.

Временная администрация будет работать над изучением финансового положения банка.

«Одновременно Банк России приказом от 10.07.2017 № ОД-1902 в соответствии со статьей 18 938 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК «ЮГРА» сроком на три месяца», — говорится в сообщении.

Банк «Югра» является участником системы страхования вкладов. Введение мер Банка России в отношения «Югры» — это страховой случай. Вкладчики банка получат страховые выплаты.

Для оперативного приема заявлений от граждан и для обеспечения максимально быстрых страховых выплат будут задействованы банки-агенты, сообщили в пресс-службе АСВ.

Банки-агенты пройдут конкурсный отбор до 17 июля 2017 года.

«Выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в «Югре» сообщили, что офисы банка перешли на двухчасовой режим работы. Обслуживание банковских карт клиентов не прекращено.

Читайте ранее в этом сюжете: Офисы банка «Югра» работают в консультационном режиме