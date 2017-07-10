Названы сроки начала страховых выплат вкладчикам банка «Югра»

Москва, 10 июля 2017, 13:34 — REGNUM Временная администрация введена сроком на полгода в ПАО Банк «Югра» (Москва), сообщили 10 июля в пресс-службе Банка России.
«В связи с неустойчивым финансовым положением ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК «ЮГРА» (рег. № 880, г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом
Временная администрация будет работать над изучением финансового положения банка.
«Одновременно Банк России приказом
Банк «Югра» является участником системы страхования вкладов. Введение мер Банка России в отношения «Югры» — это страховой случай. Вкладчики банка получат страховые выплаты.
Для оперативного приема заявлений от граждан и для обеспечения максимально быстрых страховых выплат будут задействованы банки-агенты, сообщили в пресс-службе АСВ.
Банки-агенты пройдут конкурсный отбор до 17 июля 2017 года.
«Выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в «Югре» сообщили, что офисы банка перешли на двухчасовой режим работы. Обслуживание банковских карт клиентов не прекращено.
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