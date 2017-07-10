В одном регионе администрирование курортного сбора хотят отдать частникам

Москва, , 13:21 — REGNUM Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал представить ко второму чтению законопроекта о курортном сборе также все изменения на региональном и муниципальном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время парламентских слушаний в Госдуме.

«Вместе с этим проектом доработанным должны быть представлены в пакете с ним проекты подзаконных актов по реализации закона, предлагаемых для рассмотрения на всех уровнях представительно-исполнительной власти», — заявил Шмаков.

«Давайте перед вторым чтением получим всю картину, что на уровне региона, что на уровне муниципалитета предлагается», — подчеркнул он.

Глава ФНПР обосновал это тем, что в настоящее время из регионов уже идут неоднозначные сигналы о подготовке к введению курортного сбора.

«Сейчас уже есть сведения, что в одном из регионов прорабатывается вопрос передачи администрирования этого сбора в частную фирму — для этого она будет разрабатывать программное (обеспечение) и так далее», — указал Шмаков.

Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Согласно законопроекту, максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с человека, в Госдуме настаивают на том, что платеж должен быть на первый год эксперимента должен быть зафиксирован в размере максимум 50 рублей.

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