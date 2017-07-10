ДНР: Государственное предприятие «Стрирол» возобновляет работу

Донецк, , 13:15 — REGNUM Крупнейшее Горловское государственное предприятие «Стирол» (ДНР) возобновляет свою работу, хотя и не в полном объеме. Директор государственного предприятия «Стирол» Максим Чепак рассказал в интервью местным журналистам издания dnr_live о трудоустройстве сотрудников по мере запуска производств.

«На сегодняшний день на предприятии работает 515 человек. Планируется дальнейшее трудоустройство сотрудников по мере запуска производств, а также выполнения подготовительных работ к запуску основных производств (ориентировочно 1000 человек)», — отметил Максим Чепак.

Ныне предприятие готовится к запуску отделения одноразовой упаковки и посуды цеха по производству изделий из полимеров, который будет работать на привозном сырье. В третьем квартале этого года запустят цех по производству полистиролов, а сырье для него будет закупаться в России.

Относительно возвращения на предприятие «старых кадров» и запуска основного производства Чепак пояснил:

«Работу крупнотоннажного оборудования для производства нашей профильной продукции — товарного аммиака, карбамида, селитры, мы восстановить, конечно же, сможем. На данный момент все оборудование находится на консервации. За годы конфликта ни на один день не прекращались работы по поддержанию цехов в рабочем состоянии. Все, кто спасал «Стирол», кто сохранил его для республики — настоящие герои. И мы сделаем все возможное, чтобы, когда конфликт завершится, — ведь рано или поздно это произойдет, — мы смогли возобновить работу крупнотоннажного производства. Конечно, для этого потребуется и время, и ресурсы. Я говорю не только о деньгах. Но мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть наших работников в Горловку, даже если они уехали за пределы республики. Это будет нашим приоритетом».

До войны концерн поставлял на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. В сентябре 2010 года «Концерн СТИРОЛ» вошел в состав холдинга Ostchem Holding, который объединяет активы азотной химии Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В марте нынешнего года предприятие было переведено на внешнее управление.

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«Стирол» — одно из старейших предприятий Горловки, основанное в 1929 году. С началом войны его работа была приостановлена, а с территории концерна вывезены все запасы аммиака в целях безопасности. Пока работа будет запущена в цехе, который расположен дальше от линии фронта. За время простоя предприятия Горловский центр занятости предложил людям временную работу и около 100 человек воспользовались предложением.