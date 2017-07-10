Евпатория: Курортный сбор будет большим подспорьем

Евпатория, Крым, , 13:03 — REGNUM Введение курортного сбора станет большим подспорьем для муниципалитетов, но необходимо менять эмоциональное восприятие нового сбора. Об этом 10 июля в ходе парламентских слушаний на тему «Проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах Российской Федерации» сказал глава администрации Евпатории (Республика Крым) Андрей Филонов.

Глава Евпатории привел такие данные: население города сегодня составляет 128 тыс. человек, ежегодно на отдых сюда приезжают 740 тыс. туристов, причем лишь 170 тысяч из них отдыхают организованно, остальные — снимают квартиры, сараи, частные дома или ставят палатки.

При этом собственные доходы Евпатории составляют только 600 млн рублей в год, и этих денег не хватает на элементарные вещи в плане благоустройства, не то что — на поддержание и обновление инфраструктуры.

Но при этом, отметил Филонов, любой сбор людьми крайне тяжело воспринимается в эмоциональном плане, и потому нужно думать, как поменять его восприятие, как разъяснить его необходимость.

Еще один важный вопрос — администрирование сбора. Филонов напомнил, что попытки введения такого сбора уже были в Крыму — в украинский период, и провалились именно из-за отсутствия системы его взимания. Филонов, в частности, предложил рассмотреть возможность оплаты курортного сбора на уровне приобретения билетов.