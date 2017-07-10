«Нефть продолжает свободное падение»

Москва, , 12:55 — REGNUM К «старым» факторам, оказывающим негативное влияние на нефтяные цены, добавились «новые», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«7 июля стало известно об очередном росте числа буровых установок в США на семь единиц до общего количества в 763 штук. Помимо американских производителей, рекорд по добыче бьют страны, освобожденные от участия в глобальном пакте по сокращению добычи», — отметил Мащенко.

«Так, Ливия бьет трехлетние рекорды по добыче, которая в данный момент превышает 740 тысяч баррелей в сутки, а объемы производства в Нигерии превышают 1,5 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

«Бороться с избытком сырья на рынке становится все сложнее, а значительное восстановление котировок может произойти только вследствие существенного роста спроса со стороны таких стран как Китай, Японии и Индия, что выглядит крайне маловероятно», — считает Мащенко.

«Вследствие чего в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цен на нефть до $45,70 за бочку», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 10 июля нефть дорожает на возможном участии Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК+. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,73% — до 47,05 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,72% — до 44,55 доллара за баррель.

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