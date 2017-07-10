ЦБ опроверг сообщения СМИ об ограничениях по карте «Мир»

Москва, , 12:50 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что Центробанк России в ближайшее время может ограничить автопереводы с национальных платежных карт «Мир», не соответствуют действительности. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Банка России.

«Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты «Мир», в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов, каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта «Мир», законодательством не установлено», — говорится в сообщении.

10 июля газета «Ведомости» сообщила, что планы Банка России по усложнению перевода финансовых средств с карты «Мир» на карты других международных систем вызваны опасением регулятора, касающимися возможности не использовать «Мир» при расчетах за счет автоперевода.

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