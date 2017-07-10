«Рубль держится изо всех сил»

Москва, , 12:45 — REGNUM Российская валюта ведет себя крайне милосердно и продолжает давать возможность для ее обмена по все еще сравнительно выгодному курсу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Приток иностранного капитала в страну практически прекратился, цены на сырье несутся вниз, а падение нефтегазовых доходов заставляет отечественных регуляторов думать о девальвации валюты», — сказал эксперт.

Таким образом, по его мнению, «Минфин строит федеральный бюджет, исходя из средней стоимости доллара в 69,8 в 2018 и 72,7 рублей в 2020 году».

«Нацвалюта продолжает держаться изо всех сил, вопреки всему негативу и внезапного обвала котировок ожидать не стоит. Однако повод задуматься о конвертации валюты или поиска других способов сохранить свой капитал определенно присутствует», — пояснил Мащенко.

«В краткосрочной перспективе ожидается движение рубля к отметке 60,65 за доллар и 69 за евро», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 июля официальные курсы ЦБ РФ составляют 60,37 рубля за американскую валюту и 68,94 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 13 и 56 копеек соответственно.

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