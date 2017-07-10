Саратовская область: пробки на железнодорожной станции Сенная больше 20 км

Саратов, , 12:42 — REGNUM В летний сезон федеральная трасса Р-228, проходящая через Саратовскую область, задыхается от многокилометровых пробок на железнодорожных переездах у поселка Сенной (Вольский район) и у села Синодское (Воскресенский район). Как сообщает ИА REGNUM, с 2015 года на федеральном уровне решается вопрос о строительстве возле этих населенных пунктов транспортных развязок, на которые требуется не менее 9 млрд рублей.

Водители выкладывают в YouTube видео, как под палящим солнцем стоит поток автотранспорта, растянувшись на два десятка километров, чтобы преодолеть железнодорожный переезд в Сенном. Причина такого явления — увеличивающийся с каждым годом поток автомобильного и железнодорожного транспорта, плюс плачевное состояние самого переезда. Местные школьники пытаются подработать на этой беде, они стоят вдоль дороги на велосипедах с табличками «Объезд», готовые продать водителям за 300−500 рублей информацию, как объехать пробку.

Напомним, в начале июля пресс-служба саратовского губернатора Валерия Радаева распространила сообщение о том, что на строительство обхода железнодорожного переезда у станции Сенная федеральный центр выделит 9 млрд рублей. Такая договоренность была достигнута во время рабочей встречи врио губернатора Радаева с министром транспорта России Максимом Соколовым и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в Саратовском регионе побывал министр транспорта России Максим Соколов по случаю открытия новых участков автодорог «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» и участка автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» и транспортных развязок возле села Елшанка в Воскресенском районе. При этом было отмечено, что на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» не разрешена проблема со строительством нового участка автодороги длиной 12 км у станции Сенная в Вольском районе с путепроводом через железнодорожные пути.

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