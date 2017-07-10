Богатейший житель КНР продает сеть отелей для оплаты задолженностей

Пекин, , 12:25 — REGNUM Основатель корпорации Wanda Group китайский миллиардер Ван Цзяньлинь подтвердил информацию о продаже своих активов в гостиничном бизнесе с целью погашения задолженностей перед кредиторами.

Wanda Group и Sunac China подписали соглашение, согласно которому корпорация Ван Цзяньлиня продаст 76 отелей, а также 91% акций в 13 тематических парках за рекордные 63 млрд юаней ($9,3 млрд), пишет «Наньцзао жибао».

Кроме того, Sunac China приобретет у Wanda Group тематический парк Harbin Wanda City, в который входит самый большой в мире крытый горнолыжный курорт. Напомним, открытие курорта состоялось в начале июля.

Как утверждают аналитики, Ван Цзяньлинь решился на продажу крупного портфеля активов из-за давления, оказываемого на миллиардера. Анонимные источники сообщают, что деятельностью богатейшего жителя Китая заинтересовались правительственные структуры.

В марте власти КНР не одобрили слияние американской Dick Clark Production и Wanda Group, из-за чего китайской корпорации пришлось выплатить неустойку в размере $50 млн. По итогам первых шести месяцев 2017 года доходы Wanda Group выросли на 17,9% и составили 134,8 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания АМС, входящая в состав китайской корпорации Wanda Group, владельцем которой является самый богатый житель Китая Ван Цзяньлинь, сообщила о подписании соглашения о приобретении крупнейшей сети кинотеатров в Северной Европе Cinema Group Nordic (NCG). Стоимость сделки составила $930 млн.

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