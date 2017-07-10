Минэкономразвития РФ не одобряет маркировку товаров контрольными знаками

Москва, , 12:18 — REGNUM Минэкономразвития РФ подготовило отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации», сообщили в министерстве.

Как отметил директор департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Вадим Живулин, одно из ключевых замечаний в заключении сводится к существенной нагрузке на предпринимателей на фоне введения параллельных систем прослеживаемости.

Проект закона планируется к внедрению в период, близкий к введению ЕГАИС для алкогольной продукции, ККТ с мгновенной передачей фискальных данных для всех продавцов, пилотными проектами по маркированию шуб и лекарственных средств.

«Каждая из систем требует издержек от предпринимателей на сотни миллионов рублей. Если объединить их все и присоединить к маркировке, суммарные затраты потребуют уже миллиарды. Подобные решения способны усугубить тяжелое состояние ряда отраслей и спровоцировать рост цен на готовую продукцию», — пояснил Живулин.

Законопроект требует тщательной детализации в решении технических вопросов: не определен ряд важных понятий, не проработан вопрос размещения знаков на специфических товарах, а также логистика реализации предполагаемых положений на практике.

Напомним, законопроектом предусмотрен запрет оборота товаров без необходимой маркировки, создание единой информационной системы, включающей реестры и логистические порты для обмена сведениями между участниками. Кроме того, он содержит указания о полномочиях органов власти по осуществлению контроля и надзора, об обязательной и добровольной маркировке, определяется ответственность за нарушение законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о реализации в 2015—2016 годах пилотного проекта по введению маркировки контрольными знаками изделий из натурального меха была принято в городе Гродно 8 сентября 2015 года. Затем страны-члены ЕАЭС согласились о продлении срока действия проекта еще на два года — до 31 декабря 2018 года.

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