«Ярославльводоканал» могут забрать у города 12 июля

Ярославль, , 12:11 — REGNUM Решение о передаче ОАО «Ярославльводоканал» в собственность Ярославской области может быть принято уже 12 июля на внеочередном заседании муниципалитета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

По плану депутаты должны были собраться 19 июля, однако на минувшей неделе было принято решение о внеочередном заседании. Пока в повестке дня нет вопроса о судьбе «Ярославльводоканала», но эксперты полагают, что он там появится накануне заседания. К спешке подталкивает начавшийся сезон отпусков, для принятия необходимого решения 19 июля уже может не хватить голосов, и неоднозначное отношения ряда народных избранников к теме отчуждения предприятия. Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты муниципального совета города Рыбинска уже приняли аналогичное решение, последним препятствием к планируемому объединению водоканалов остается только муниципалитет Ярославля.

11 июля в Ярославской областной думе пройдет заседание временной комиссии по развитию водохозяйственного комплекса. В подготовленной региональным правительством презентации и пояснительной записке четко обозначены планы властей относительно предприятия, пока остающегося под контролем муниципальной власти.

Речь идет об объединении муниципальных водоканалов в единое областное предприятие. Объединение произойдет на базе рыбинского и ярославского водоканалов, которые будут составлять направления «юг» (Ярославль) и «север» (Рыбинск). При этом «Ярославльводоканал» уже начал обслуживать сети города Переславля-Залесского. У базовых водоканалов при этом увеличится протяженность обслуживаемых сетей. «Ярославльводоканалу» придется обслуживать в 2,2 раза больше сетей — 2397 километров, из них 674,9 требуют замены. Нагрузка на рыбинский водоканал вырастет в 3 раза — 1254 километров, из них аварийных 501,9.

Далее логика сторонников объединения требует привлечения инвестиций для реконструкции и сетей, и систем очистки воды и стоков. «Север» требует 21,3 млрд инвестиций, «юг» — 32,4 млрд. Это многократно превышает стоимость самих водоканалов, не говоря уже об их выручке и обороте. При этом авторы документа говорят фактически о неэффективном хозяйствовании нынешнего собственника — города Ярославля. Так только за 5 месяцев этого года убыток «Ярославльводоканала» составил 106 млн рублей, приблизившись к годовому результату 2016 года (124 млн убытка). С учетом того, что еще осенью 2016 года тогдашнее руководство предприятия планировало закончить год с прибылью, итоги нового руководства предприятия и мэрии (в сентябре 2016 года и.о. мэра Ярославля был назначен Владимир Слепцов, а в декабре назначен новый генеральный директор предприятия Вадим Блощицын) представляются почти катастрофическими — 230 млн убытков.

Далее авторы документа логично приходят к необходимости привлечения инвестиции в региональный водохозяйственный комплекс. Конкретный инвестор не называется, говорится лишь о предполагаемом результате. Так планируется модернизировать 55 сооружений канализации, построить и модернизировать 2397 километров сетей, модернизировать 37 поверхностных водозаборов и очистных сооружений на них, а также 573 подземных водозабора.

Региональные власти говорят о возможности привлечения пенсионных накоплений в объединенный водоканал в качестве инвестиций, но кто, как и на каких условиях это будет делать — неясно. Также речь идет о выравнивании тарифов, которые сегодня в разных муниципальных образованиях отличаются в разы. Ранее региональные власти, представляя планы передачи полномочий по водоснабжению и водоотведению на региональный уровень, говорили о росте тарифов для жителей Ярославля и Рыбинска, но позже дезавуировали эти заявления. Нынешние планы говорят о том, что рост тарифов неизбежен, так как любые инвестиции требуют возврата, и их предполагаемый объем не может быть сопоставлен с экономией от управленческих решений.

То, что решение о передаче и объединении муниципальных водоканалов на уровень области принимается накануне выборов, говорит о наличии потенциального инвестора и стремлении властей решить проблему даже несмотря на возможный негативный политический эффект. Именно на сохранении «Ярославльводоканала» под контролем города во многом сделал свою избирательную кампанию в 2012 году мэр Евгений Урлашов. Тогда ему удалось убедить избирателей, что передача самого ликвидного актива города в пользование кому-либо — зло. Теперь новым властям Ярославля и Ярославской области предстоит доказать обратное.

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