Экономика Крыма демонстрирует рост

Симферополь, , 11:56 — REGNUM За первую половину 2017 года республиканский бюджет Крыма пополнился на 31,4 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений, на 4,7% превысив плановый показатель. Об этом 10 июля на пресс-конференции в Симферополе рассказала министр финансов РК Ирина Кивико, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, Республика Крым уже выполнила годовые назначения на 51,6%. В целом, плановые показатели перевыполнены на 104,7%. В бюджет республики уже поступило 25,8 млрд рублей, или 104% к плану и 51,6% от годовых значений. В свою очередь, бюджеты муниципальных образований пополнены на — 5,6 млрд руб, или 108,5% к плану и 47,3% от годовых значений.

«Мы убрали разовые поступления, которые были в этом и в прошлом году, чтобы дать именно те показатели, которые характеризуют развитие экономики Республики Крым. И мы видим, что цифры такие: у нас поступления тогда составляют 21,6 (млрд руб — прим. ИА REGNUM ) в этом году и 17,8 (млрд руб. — прим. ИА REGNUM ) в прошлом году, и таким образом получаем темп роста 21%. Это очень большой темп роста, практически на 1/5 выросли доходы бюджета Республики Крым по сравнению с прошлым годом, и это связано, прежде всего, с теми доходами, которые администрирует Федеральная налоговая служба», — отметила региональный министр финансов, подчеркнув, что объём налоговых доходов, собираемых УФНС, составляют 85% из налоговых и неналоговых доходов бюджета РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае министр финансов отмечала, что ради экономии бюджетных средств власти республики намерены избавиться от убыточных ГУПов, которых на полуострове три десятка, а зарплата некоторых руководителей превышает 300 тыс. рублей (при средней по региону в настоящее время — чуть более 24 тыс.).

Также отметим, что по планам крымского правительства, дефицит бюджета РК в 2017 году сократится в шесть раз по сравнению с дефицитом 2016 года и составит 3,1 миллиарда рублей.

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